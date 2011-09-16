Буряковий сік знижує тиск

Фреші слід пити одразу після приготування. Найдовше вони можуть стояти 15 хвилин. Не можна вживати більше 100–200 грамів соку за день Столичний дієтолог Наталія Самойленко, 33 роки, з Київського медичного центру здоров`я через 2 год. після сніданку п`є фруктові соки. Робить їх сама. Овочеві соки вживає на полудень.

— Увечері їх краще не пити — організму потрібен час на засвоєння. Фрешами не варто захоплюватись, особливо діабетикам, адже вони містять багато природного цукру. Свіжовичавлений сік у великих дозах може викликати побічні ефекти. Найпростіший — алергія. При передозуванні, наприклад, гарбузового та морквяного соку може бути гіпервітаміноз А, який у надлишку має токсичний вплив. У людини може пожовтіти шкіра тіла. Від цитруса висипає.

Самойленко радить частіше пити овочеві соки. Вони найкорисніші.

— До соків червоного та оранжевого кольорів додавайте краплю оливкової або соняшникової олії. Так краще засвоюватимуться. Солити не варто, особливо гіпертонікам. Обережні будьте із буряковим фрешем. Хоч у ньому багато вітамінів та мікроелементів кровотворної природи, цей овоч знижує тиск. Його слід розводити водою у співвідношенні один до двох. Поступово збільшуйте дозу до один до одного. Буряковий сік добре поєднується з огірковим. Такий напій повинен кілька хвилин постояти. Він корисний людям, які мають хронічні запальні процеси. Його часто прописують пацієнтам після хіміотерапії, щоб відновити та покращити формулу крові.

Морквяний сік помічний для печінки та очей. Його можна вживати в чистому вигляді або змішувати з іншими фрешами. Сік селери багатий на кальцій, калій, магній, вітаміни С, В. Він покращує обмін речовин, корисний людям із серцево-судинними захворюваннями. Гарбузовий — багатий на каротин. Покращує зір, стан шкіри, волосся. Картопляний сік можна пити не розводячи. Він добре очищує організм. Його вживають при недугах органів травлення.

— Не слід змішувати цитрусові та кісточкові соки. Наприклад, апельсин із персиком. Вони важче засвоюються. Яблука краще чавити нечищеними. Такий фреш допомагає лікувати застудні захворювання, кишкові інфекції, виводить токсини з кишківника. Також корисний сік з аронії, яку ще називають чорноплідною горобиною. Його п`ють при захворюваннях крові, для підвищення імунітету та зниження тиску.

Кавуновий фреш очищає нирки. Він багатий на вітамін В. Його слід пити по 100–200 г. Сливовий позитивно діє на кишківник, допомагає при атеросклерозі — виводить залишок холестерину з крові.

— Паковані магазинні соки не мають нічого спільного з корисністю фрешів. Вони проходять промислову обробку — етапи пастеризації, охолодження. Після чого природних вітамінів там не залишається. Туди додають цукор і синтетичні вітаміни.

gazeta.ua