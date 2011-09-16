У Пакистані від повеней постраждали 6 мільйонів осіб.

Як передає Бі-Бі-Сі, жителі південних районів Пакистану намагаються подолати наслідки повеней, через які чотири тисячі сіл виявилися затопленими.

Через ситуацію в південній провінції Сінд, що постраждала від стихії найбільше, прем`єр-міністр Пакистану Юсуф Реза ГІЛАНІ скасував візит до США.

Раніше цього року стало відомо, що будівництво нових дамб і ремонт старих, зруйнованих під час сильних повеней минулого року, відстає від графіків, а в деяких місцях і зовсім не починалось.