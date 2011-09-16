Памперси можуть викликати захворювання нирок

"3-річній онуці невістка досі вдягає памперси. У дитини страшні опрілості, аж гнійниками висипає. Коли втручаюся, невістка відповідає, що закінчила два інститути і краще знає, як виховувати доньку. Чим загрожують ті сипи? Чи може розвинутися якась хвороба?".

Людмила Паламарчук, 57 років, Івано-Франківськ

— Підгузки шкідливі для дітей після року. Особливо дівчатам, бо в них короткі сечовивідні шляхи, — відповідає столичний педіатр Микола Фірсов, 69 років. — У міхур заноситься інфекція з мокрого підгузка. Це викликає уретрит — запалення сечовивідного каналу чи цистит — запалення сечового міхура. Можуть уражатися нирки. Тоді п`ють антибіотики.

Діти, яким постійно одягають підгузки, хворіють також на дерматит. Щоб червоні прищі та гнійники зійшли слід частіше підмивати у трав`яних відварах, підсушувати їх мазями, робити повітряні ванни.

gazeta.ua