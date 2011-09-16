Фісташки підвищують чоловіче лібідо

Незбалансоване живлення – одна з причин проблем в сексуальній сфері у чоловіків. Дослідження показують, що речовини, що входять до складу фісташок, сприятливо впливають на чоловіче сексуальне здоров`я.

В ході експерименту встановлено, що 30 грамів фісташок, що з`їдаються щодня, підвищують чоловічу потенцію. Це відбувається завдяки фолату, цинку, аргініну і ненасиченим жирам. Так, аргінін в чоловічому організмі перетворюється на оксид азоту, чому розширюються судини. До речі, це покращує не тільки еректильну функцію, але і роботу серця. Тому фісташки – один з видів горіхів, включених американською організацією FDA в список продуктів, що запобігають розвитку кардіохвороб.

likar.info