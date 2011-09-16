Як запобігти появі прищів?

Треба якомога частіше міняти наволочки та рушники для обличчя, тому що бактерії з брудної білизни провокують появу прищів.

Не треба намагатися тиснути, стискати або робити що-небудь подібне з обличчям, це може спровокувати нові прищі. Також це може призвести до утворення ямок і шрамів від уже наявних прищів. У крайньому випадку робіть це вкрай акуратно і «стерильно».

Якщо у людини довге волосся, треба подбати про те, щоб воно не контактувало зі шкірою обличчя під час сну.

Не треба лягати спати з макіяжем на обличчі.

Частіше мити з милом пензлики, якими наноситься макіяж.

Регулярно займатися фізичними вправами, це допомагає зняти стрес, поліпшує циркуляцію крові в організмі, збільшує проникнення кисню до шкіри, що допомагає запобігти появі прищів.

Обов`язково випивати в день не менше 2 літрів рідини, краще води, так як рідина допомагає організму очиститися від шлаків.

Рецепт 1: Почати ранок зі склянки холодної води. Випити натще, щоб вимити з організму накопичилися за ніч шлаки. Таким чином, підвищиться тонус, та й прокинутися буде легше.

Рецепт 2: У воду для вмивання додати трохи лимонного соку або яблучного оцту. Така суміш живить шкіру. Але слід проявляти обережність: розчин повинен бути дуже слабким, щоб не пересушувати шкіру.

Рецепт 3: Вранці можна обтирати обличчя кубиком льоду. Можна купити спеціальні формочки для косметичного льоду або скористатися звичайними формочками, які є в будь-якому холодильнику. Лід можна взяти звичайний, але краще заморозити відвар ромашки. Під час обтирання крижаний кубик краще загорнути в чисту тканинну серветку - так не обпечеться шкіра і не можна буде застудитися. Слід обтирати не натискаючи, але досить швидко.

Рецепт 4: Різноманітні маски для шкіри обличчя допомагають зменшити запалення і підтримати здоров`я шкіри.

Рецепти деяких масок:

Помідори чи огірки нарізати кружечками (різати тонко!) і накладати на обличчя на 10-15хвилин.

Терту моркву змішати з сиром, потримати на обличчі 10 хвилин, змити теплою водою.

Заварити геркулес окропом, остудити і накладати на обличчя.

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