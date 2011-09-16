Американські астрономи виявили планету з двома сонцями

Американські астрономи виявили планету, що знаходиться на орбіті двох сонць.

Йдеться про планету Kepler-16b розміром із Сатурн, що знаходиться на відстані 200 світлових років від Землі, повідомляє Бі-Бі-Сі.

Попри відразу двох сонць, які менше від земного світила, температура на поверхні незвичайної планети – мінус 73 градуси за Цельсієм.

За словами учених, раніше вони лише припускали, що такі планети існують, проте тепер у їхніх руках неспростовні докази того, що наша сонячна система - усього лише одна із багатоманітних систем Всесвіту.

Планету вдалося виявити за допомогою телескопа НАСА Kepler, на честь якого вона і була названа.

Одне із завдань телескопа - шукати у нашій галактиці Чумацький шлях планети, які схожі на Землю.