8 гірких продуктів: гірко, зате корисно

Людина здатна розрізнити чотири смаки: солодкий, солоний, кислий і гіркий. І це не випадково. Людський організм вимагає їжі всіх названих смаків. Але, зізнаємося собі, більш всього ми споживаємо солодкого і солоного. А менш всього - гіркого. Вважаємо гіркі продукти несмачними. А дарма! Гіркоти в організмі дуже потрібна. Перш за все, вони корисні для нашої травної системи. Пригадайте, який смак мають шлункові краплі, які ми вживаємо при розладах травлення? Саме гіркий - через полин, що міститься в них... Отже, які гіркі продукти харчування є і приємними на смак, і корисними?

1. Редька — загальнозміцнюючий засіб. Здавалося б, ну що може бути гірше гіркої редьки? Проте цей коренеплід сильно недооцінений. Редька містить корисні органічні кислоти, мінеральні солі, вітаміни, ферменти, фітонциди, ефірні олії, білки і амінокислоти. Вона покращує обмін речовин, підвищує імунітет, сприяє травленню, є природним аналогом антибіотика широкого спектру дії, виводить зайву рідину з організму. Різні частини редьки корисні по-своєму. Найближчі до бадилля 3-5 см містять більше вітаміну С. Серединка — найцукристіша і хрусткіша. "Хвіст" особливо багатий гірчичною олією, корисною для травлення. Протипоказання: захворювання органів шлунково-кишкового тракту у стадії загострення, гломерулонефрит, недавно перенесений інфаркт.

2. Хрін — вбиває хвороботворні бактерії, знімає запалення. Хрін однозначно за редьку не солодший, але і користі в ньому не менше. Як її близький родич, має майже той же набір позитивних якостей, до того ж має виражену бактерицидну і антисептичну дію. Щодня протираючи шкіру соком хріну, можна позбавитися веснянок. Від купленого тертого хріну користі мало, після промислової переробки там залишається лише клітковина. Для лікувального ефекту рекомендується брати свіжий корінь, його можна знайти в крупних супермаркетах. Потри хрін на тертці і змішай з лимонним соком. Крім того, можна зробити смачну "хрін-аджику": 2 кг червоних свіжих помідорів, 400 г коріння хріну і 1 скл. рослинної олії, сіль на смак. Свіжоприготовану суміш бажано з`їсти протягом тижня (поки не "видихалася"). Протипоказання: ті ж, що і у редьки.

3. Гірчиця — від нервів. Ще один родич. По своїй дії майже аналогічна редьці і хріну, але до того ж використовується і при захворюваннях нервової системи – від нервового збудження і невриту сідничого нерва до істерії. Протипоказання: ті ж, що у редьки і хріну.

4. Грейпфрут для стрункої фігури. Грейпфрут містить природні спалювачі жиру – інозитол і пектин, покращує апетит, сприяє травленню і активізує діяльність печінки. Крім того, він нормалізує роботу кровоносних судин, знижує рівень холестерину, тонізує нервову систему, допомагає подолати апатію, загострює пам`ять і увагу, знімає втому. Грейпфрут взагалі вважається найкориснішим фруктом. Найбільша частка корисних речовин міститься в шкірці грейпфрута і гірких внутрішніх перегородках. Корисні і його насіннячка – вони мають виражені бактерицидні властивості. Протипоказання: не виявлені, але сік грейпфрута здатний підсилювати токсичність ліків.

5. Чай для здоров`я кісток. Чай чудово допомагає боротися з остеопорозом, часто супроводжуючим менопаузу, і іншими захворюваннями кісток. Імовірно, за це варто сказати спасибі поліфенолам, речовинам, які в 25 разів більш ефективніше, ніж вітамін C, захищають генетичний матеріал клітини від пошкодження. Крім того, чай укріплює стінки судин і стабілізує артеріальний тиск, сприяє розсмоктуванню тромбів, укріплює імунітет, лікує деякі види алергії і знижує ризик захворювання раком. Додавання в чай молока робить напій відмінним засобом від каменів в нирках і сечовому міхурі, але зводить нанівець його позитивний вплив на серце. Протипоказання: загострення виразки шлунку і захворювань нирок, безсоння, глаукома.

6. Кава для профілактики діабету. Учені довели, що антиоксиданти, що містяться в каві, запобігають діабету II типа і раку печінки. Кава також допомагає справитися із стресом, стимулює дихальний центр мозку, допомагаючи тим самим астматикам справитися з нападами, виводить з організму холестерин. У каві знаходиться маса корисних речовин: вуглеводи, жири, схожі на білки сполуки, ряд життєво необхідних мінералів і мікроелементів. Протипоказання: захворювання серцево-судинної системи.

7. Пиво для збереження зору. Як з`ясували учені, антиоксиданти, що містяться в пиві, захищають клітини кришталика і попереджають виникнення катаракти. Пиво регулює дихання і кровообіг, позитивно впливає на травлення і здатне розчиняти камені в нирках. У скандінавських країнах пиво офіційно визнане антидепресантом. Ну, а застуджене горло, напевно, не раз лікувалося теплим пивом. Найбільш корисні темні сорти пива. Протипоказання: явних протипоказань немає, все залежить від кількості випитого. Учені радять споживати не більше 0,5 л пива в день.

8. Темний шоколад для попередження серцевих захворювань і зміцнення судин. Учені опублікували висновок, що близько 60 грамів темного шоколаду перешкоджають звуженню і твердінню артерій, покращують циркуляцію крові і знижують ймовірність утворення тромбів. Крім того, кофеїн і теобромін, що містяться в гірких ласощах, стимулюють працездатність і творчу активність людини, допомагають при підвищених навантаженнях. А британські учені стверджують, що теобромін є також ефективнішими ліками від кашлю, ніж традиційні засоби. Молочний шоколад не відрізняється чудодійними властивостями через вміст молочної кислоти, яка нейтралізує дію антиоксидантів флавоноїдів. Протипоказання: не виявлені.

Отж, гіркі продукти потрібно додавати в свій раціон. Краще з`їсти грейпфрут для здоров`я печінки, ніж з`їсти чергову солодку булочку.

tvgid.ua