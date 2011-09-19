Шоколад, сир, ікра покращують настрій

Шоколад, ікра, а також молоко, сир, м`ясо птиці, свинина і яловичина, горіхи – це продукти, що дозволяють подолати роздратування і гнів.

Як повідомляє ICTV, це випливає з дослідження, проведеного італійським вченим Лукою ПАССАМОНТІ з університету Катандзаро.

Йому вдалося науково довести, що запорука гарного настрою криється у "правильній їжі", що містить амінокислоту триптофан, а це продукти, як правило, антидієтичні.

Проте Л.ПАССАМОНТІ наполягає, що кожна людина повинна вживати щодня не менше 350 г "оптимістичних" продуктів. Це допомагає уникати стресів, знижує агресивність, дозволяє контролювати гнів і негативні емоції.

Вчений переконаний, що "триптофановою дієтою" можна лікувати психологічні захворювання, такі як депресія, схильність до суїциду.

Однак при цьому Л.ПАССАМОНТІ не пропонує компроміс: як зберегти піднесений настрій і фігуру. Він не сумнівається, що худі люди зліші через брак триптофану.