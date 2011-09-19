У США літак впав на глядачів: 12 осіб загинуло
09:29, 19 вересня 2011Зарубіжні новини
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...і понад 75 поранено
12 осіб загинуло і понад 75 поранено в результаті падіння літака в американському місті Ріно (штат Невада).
Як повідомляє російська служба Бі-Бі-Сі, винищувач Р-51 «Мустанг» часів Другої світової війни упав під час національних змагань.
Ймовірно, пілот не справився з управлінням при виконанні однієї з фігур вищого пілотажу, і машина на повній швидкості впала за кількох метрів від головної трибуни.
За словами медиків, 25 із 75 поранених перебувають у критичному стані, ще 25 – у тяжкому.
Очевидці розповідають про багато закривавлених тіл на місці трагедії.
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