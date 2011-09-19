Землетрус магнітудою 5,2 стався біля берегів Японії
10:37, 19 вересня 2011Зарубіжні новини
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Загрози виникнення цунамі немає
Землетрус магнітудою 5,2 стався біля північно-східного узбережжя японського острова Хонсю, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на сайт Геологічної служби США.
Епіцентр підземних поштовхів, зафіксованих о 03.54 у неділю за місцевим часом, знаходився за 147 кілометрів на схід від міста Хатінохе і за 592 кілометри на північний схід від Токіо. Осередок землетрусу залягав на глибині 24,1 кілометра.
Повідомлень про жертви і руйнування не надходило. Загрози виникнення цунамі немає.
У березні на північному сході Японії стався землетрус магнітудою 9,0, викликавши цунамі заввишки більш як 10 метрів. У результаті удару стихії загинуло і зникло безвісти понад 19 тисяч осіб.
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