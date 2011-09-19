Одне яблуко захистить від інсульту

Лише одне яблуко, додане в щоденний раціон, здатне понизити ризик інсульту за рахунок високої концентрації сполуки під назвою кверцетин.

Так вважають дієтологи, пише meddaily.ru. Згідно з результатами дослідження, проведеного на 20 тисячах осіб, кверцетин знімає запалення, яке приводить до затвердіння артерій і може стояти за серцево-судинними недугами. Експерти з`ясували, що ризик інсульту знижувався на 9% відповідно до кожних 25 г яблука або груші, що з`їдаються щодня.

newsland.ru