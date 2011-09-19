У Гімалаях від землетрусу 7 балів загинуло 50 осіб
11:11, 19 вересня 2011Зарубіжні новини
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Травмовано близько 200
Число жертв сильного землетрусу в Гімалаях, за уточненими даними, досягло 50.
Землетрус магнітудою близько 7 балів стався вчора на кордоні Індії, Непалу й Китаю. Підземні поштовхи відчувалися в східних штатах Індії та навіть у столиці країни – Делі, передає Радіо «Свобода».
Поранено близько 200 осіб. Є значні руйнування, оскільки землетрус спричинив обвали. Декілька населених пунктів, зокрема індійське місто Дарджилінг, залишилися без електрики.
Рятувальники намагаються дістатися до віддалених гірських районів, де також можуть бути загиблі й постраждалі.
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