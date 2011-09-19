У Китаї від повеней постраждали понад 2,6 млн осіб

На південному заході Китаю у провінції Сичуань понад 2,6 млн. осіб постраждали в результаті повеней, спричинених сильними зливами.

Як передає ІТАР-ТАРС, на сьогодні у місті Чжунба з районів лиха терміново евакуйовано понад 250 тис. жителів. У цілому від удару стихії там постраждали понад 1,3 млн. осіб. Місцева влада вже підтвердила загибель 13 осіб в цьому населеному пункті, ще 10 жителів вважаються зниклими безвісти.

Не менш тяжка ситуація склалася і в місті Дачжоу. Повені і зливи, що тривають останні три доби, порушили там нормальне життя більш як 1,3 млн. осіб. Власті вже евакуювали із затоплених районів міста понад 320 тис. жителів. На сьогодні повенями у Дачжоу зруйновано близько 9 тис. житлових будівель, прямий економічний збиток оцінюється у 696 млн. юанів (понад 110 млн. дол.).

У районах стихійного лиха продовжують працювати рятувальники.