Як лікувати ревматизм?

— Не ношу резинові чоботи із молодості, хай би яке болото було надворі, — говорить киянка Валентина Гречишина, 65 років. — У 1970-х мода була на гарне резинове взуття, та й зараз молоді дівчата ходять у кольорових гумаках. Тоді моя молодша сестра жила з батьками на Вінниччині, проходила вчительську практику в глухому селі. Щодня ходила на роботу в резиняшках, а потім її як схопив ревматизм. Ходити не могла. Більше як рік лікувалася уколами. Тепер час від часу замотує коліна на холодну погоду. Вони опухають, болять.

Люди старшого віку забороняють взуватися у гумові чоботи дітям і внукам. Лікарі пов`язують виникнення ревматизму не із взуттям, а із переохолодженням ніг.

— Ревматизм — це алергічна реакція на стрептококову інфекцію, — говорить харківський кардіолог В`ячеслав Зінецький, 39 років. — Старі люди у селах раніше до морозів ходили босі по землі. Були загартовані, менше хворіли. Потім з`явилася мода на дешеві резинові чоботи. У них ноги не дихають, потіють. Коли мокрі змерзнуть, ослаблюється імунітет. В горлі активізується стрептокок, людина хворіє на ангіну. Може про це і не знати, не температурити.

Недуга частіше вражає дітей і молодь. За тиждень-два після ангіни, фарингіту чи бронхіту з високою температурою починають боліти коліна, інколи лікті, плечі. Суглоби опухають, стає важко рухатися. Ревматизм уражає сполучну тканину серця, суглобів, м`язів, внутрішніх органів. Інколи хвороба протікає безсимптомно, її виявляють через кілька років при обстеженні серця.

— Ревматизм страшний не лише запаленням суглобів, але й ревмокардитом. Недуга уражає серцеві клапани і м`язи. Починається слабкість, задишка і кашель після фізичного навантаження. Зникає апетит. При запаленні оболонок серця довго тримається субфебрильна температура — до 37,5. Також як ускладнення бувають невралгії, радикуліти, мимовільні посмикування. Страждають судини, нирки, легені, вся нервова система.

Через порок серця і ревматоїдний артрит хворий може стати інвалідом. Від серцевої недостатності — вмерти. Людину обстежують, беруть кров на аналізи, роблять кардіограму та рентгенографію. Призначають ліки проти інфекції у горлі і полегшення запалення суглобів. Важкі випадки лікують гормональними препаратами, інколи призначають операцію на серці.

— Періоди загострення бувають зазвичай у холодну пору року, щоразу сильніші. Тоді треба обмежити вживання солі, бо вона затримує воду в організмі. Через це збільшуються набряки. Шкодить вуглеводна їжа — цукор, білий хліб, картопля. Раджу запломбувати зуби із карієсом, бо в них може тліти інфекція.

Гарячі спухлі суглоби замотують у свіже листя капусти.

gazeta.ua