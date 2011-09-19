Чому в транспорті захитує?

55-річна вінничанка Марія Дорош у автобусі завжди сідає на перші сидіння в бік руху. Жінку нудить під час поїздки. За 30 хв. випиває таблетку від захитування.

— Зимою терпимо, а тільки потепліло, то голова кружиться, тошнить, — розповідає. — Возю пляшку криничної води і таблєтки "Від захитування". 28 гривень заплатила за них.

Захитує через слабкий вестибулярний апарат. Він відповідає за положення тіла в просторі, є частиною внутрішнього вуха. Тому від захитування особливо потерпають ті, хто мав часті ангіни, запалення вуха, приймав надміру антибіотики.

Невропатолог Віталій Поліщук, 57 років, із міста Калинівка Вінниччини радить перед поїздкою не наїдатися.

— За півтори години з`їжте овочів, фруктів. Не можна копченості, солодке, спиртне і газоване. Запивайте несолодким узваром чи соком. Випийте валер`янки. Найкраще під час руху заснути.

Закачування минає переважно у віці 12–14 років.

gazeta.ua