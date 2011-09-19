Жовті бляшки навколо очей - сигнал про інфаркт

Люди з відкладеннями холестерину на повіках можуть бути схильні до підвищеного ризику інфаркту і інших серйозних захворювань, попереджають данські учені.

Результати дослідження, опублікованого на сайті медичного журналу BMJ, показують, що у пацієнтів з жовтими бляшками на очах - ксантелазмами - на 48% більше шансів одержати інфаркт, ніж у людей з чистими повіками.

Ксантелазми складаються, в основному, з холестерину, і їх присутність на обличчі може означати, що і в інших частинах тіла є обширні відкладення.

Атеросклероз або відкладення холестерину на внутрішній стороні стінок судин може викликати інсульти і інфаркти.

В даний час більшість пацієнтів з ксантелазмами звертаються до косметологів, щоб ті їх видалили. Але в першу чергу ці зовнішні жирові відкладення повинні служити сигналом для перевірки на серцево-судинні захворювання, мовиться у висновках дослідників.

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