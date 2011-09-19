Британські хірурги успішно розділили сіамських близняток

Британські хірурги у ході серії операцій успішно розділили сіамських близняток, які зрослись у області голови.

Як передає ІТАР-ТАРС, про це оголосила британська добродійна організація, що сплатила за лікування двох сестер - Рітал і Рітаг ГАБУРА, які народилися в Судані.

Унікальні операції провели фахівці лондонської Дитячої лікарні на Грейт-Ормонд-стріт. Вона вважається найкращою дитячою лікарнею у Великій Британії і однієї з найбільш передових у світі.

Рітал і Рітаг народилися близько року тому у столиці Судану Хартумі. За словами лікарів, 70% сіамських близнят, які зрослись у області голови, вмирають протягом доби після народження, а ймовірність дожити до дорослого віку без операції у них була одна на 10 млн.

Батьки дівчаток, медики за професією, звернулися до добродійного фонду "Обличчям до світу", який взявся сплатити їх лікування у Великій Британії. Сіамські близнятки та їх батьки прибули до Лондона у квітні. Хірурги з Дитячої лікарні на Грейт-Ормонд-стріт відмовилися від плати за лікування дівчат, проте складна терапія все одно коштувала дорого.

Складність полягала у тому, що система кровообігу мозку у маленьких пацієнток була спільною. Мозок Рітал наполовину живився кров`ю, яка надходила з організму сестри, тому серце Рітаг не сплавлялося з підвищеним навантаженням. Завдання хірургів полягало в тому, щоб розділити судини обох дівчаток і створити у кожної з них свою власну кровоносну систему мозку.

Розділення близнят проходило у чотири етапи. Дві операції були проведені в травні, третя - в липні, під час її були встановлені спеціальні пристосування - розширювачі тканин. Вони були потрібні, щоб мозок кожної з близнят почав живитися кров`ю самостійно. Остання операція відбулася 15 серпня, проте лікарі оголосили про успіх лише через місяць, коли остаточно запевнилися в ньому.

За словами медиків, незважаючи на тяжкі випробування, які витримали малята, ознак ураження мозку у жодної з них не спостерігається, і можна сподіватися, що їх чекає нормальне життя.

"Через кілька днів близнят буде переведено к загальну палату і знову почнуть, як і раніше, спілкуватися і грати одна з одною. Незабаром батьки зможуть виконати свою мрію - забрати додому двох розділених, здорових дівчат", - зазначається у заяві добродійного фонду.