Як вирівняти зуби

Львів’янка 21-річна Мар’яна Кравець півроку носить брекети — незнімні металеві дуги та кільця для рівняння зубів. Це її друга спроба вирівняти зуби. У дівчини вада верхньої щелепи — зуби виступають уперед.

— Першу зубну пластинку мені поставили ще в шостому класі, — згадує. — Але я відмовилася її носити. Однокласники насміхалися. А цього року вирішила знову піти до лікаря. Закінчую університет, буду влаштовуватися на роботу. Хочу мати гарну усмішку.

— Сьогодні красива усмішка — це елемент успішності, — каже Мирослава Дрогомирецька, головний позаштатний спеціаліст з ортодонтії Міністерства охорони здоров’я України. — Як не сумно констатувати, але майже 80 відсотків населення України мають зубно-щелепну патологію. А це окрім каріозного ураження, розвитку пародонтозу, тягне за собою ще й захворювання щелепного суглоба. У дітей із завеликою чи замалою щелепою ми відмічаємо навіть скелетні проблеми, зокрема, розвиток сколіозу.

Лікарі-ортодонти кажуть, профілактику здорових зубів і правильного прикусу батьки мають розпочинати ще до народження дитини. Майбутня мама повинна дотримуватися здорового способу життя і повноцінно харчуватися.

Уперше показати дитину лікарю-ортодонту потрібно в 7 років, — додає Мирослава Степанівна. — У цьому віці молочні зуби починають мінятися на постійні і батькам потрібно звернути увагу на те, як вони ростуть. Якщо є потреба, то ортодонт спостерігатиме за дитиною до 13 років. У цьому віці лікар може безпроблемно та безболісно перемістити зуби в потрібне місце, щоб дефекти стали непомітні.

При потребі лікар-ортодонт рекомендує пацієнту брекет-систему чи знімний ортодонтичний апарат. Брекет-система забезпечує точнішу корекцію положення зубів, а знімний апарат використовують при незначних вадах.

Лікарі запевняють, із брекет-системою можна досягти успішного результату в 98% випадків. Лікування триває 1–1,5 роки, у складніших випадках довше.

До нас часто приходять пацієнти і вимагають, щоб за декілька місяців їхня усмішка стала ідеально рівною та білою, — додає лікар. — Та ортодонт — не чарівник. Термін лікування залежить від важкості патології прикусу. Інколи лікування має бути комплексним.

Брекет-систему потрібно носити постійно. Лікарі рекомендують при цьому ретельніше чистити зуби за допомогою спеціальних йоршиків, використовувати зубну нитку та ополіскувачі. Ортодонтичні процедури безболісні.

Брекети можна встановлювати і в літньому віці. Часто старшим людям брекети ставлять, аби підготувати їх до протезування.

gazeta.ua