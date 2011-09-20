Столичний косметолог Ганна Заглада-Гончарук запевняє, що гоління корисне для шкіри.

— Раніше вважали, що гоління стимулює ріст волосся. Це не так. Навпаки, лезо знімає також верхній шар шкіри, сприяє її відновленню. Тому й чоловіки виглядають молодшими, коли поголені.

Після використання кремів для депіляції волосся не відростає тиждень. Щетина згодом стає м`якою, не подразнює шкіру. Випускають окремі креми для волосків на обличчі, у зоні бікіні, під пахвами, на руках і ногах.

У жінок із чутливою шкірою креми для депіляції можуть викликати подразнення. Тому за добу до процедури наносять кілька крапель на зап`ястя і стежать за реакцією.

— Досить болюча депіляція за допомогою воску. Його розігрівають у мікрохвильовій печі чи гарячій воді, намазують тонким шаром на шкіру. Холодний віск заздалегідь нанесений на паперові чи тканинні полоски. Їх зривають разом із волосяними фолікулами. Шкіра часто подразнюється. Зате волосся не росте місяць. Нове вилазить тоншим і слабшим.

Використовують також електричний депілятор, який пінцетами вискубує волоски. Косметологи радять дезінфікувати шкіру перед процедурами. Опісля застосовувати лосьйони для відновлення шкіри та уповільнення росту волосся. Хімічну депіляцію не радять робити біля повік та брів. Їдка речовина може потрапити в очі. Також небезпечно наносити креми на пошкоджену чи обпечену шкіру.

Електричні методи видалення зайвого волосся називають електроепіляцією.

— Її роблять на обличчі, грудях, животі, в зоні бікіні. Електроепіляцію не можна проводити людям із хворим серцем, під час вагітності. Після процедури шкіру обробляють спиртом і тальком. Не мочать дві доби.

Волосся відновлюється за 21 день. Епіляцію треба повторяти. За один раз лікар видаляє 30 тисяч волосків.

Перед лазерною епіляцією радять два тижні не голитися. Пройти не менше шести сеансів. Лазер не діє на світле та сиве волосся.

— Після процедури треба захищати шкіру від сонця півтора місяця. Не раджу робити перед поїздкою на море.

Деякі клініки пропонують лазерну елос-епіляцію. У ній струм поєднується із світловим впливом. Процедура неболюча, не залишає рубців. Діє навіть на пух. Волосяні фолікули руйнуються повністю.

gazeta.ua