У Гватемалі стався землетрус магнітудою 5,8

У південній частині Гватемали сталися три землетруси за півтори години, в результаті найсильнішого, магнітудою 5,8, загинули троє людей.

Як передає РІА «Новости», землетруси сталися в регіоні Санта Роста, де евакуювали близько 400 чоловік. У регіоні відключено електрику і не працює мобільний зв`язок, заявили працівники служб порятунку.

Епіцентри землетрусів знаходилися на північний схід від міста Куілапа, говориться в заяві Геологічної служби США.

Багато з будинків у районі Санта-Рози зроблені з глиняної цегли, у них слабка структура, тому вони більш уразливі під час землетрусу, розповів Едді САНЧЕС, начальник геологічного інституту Гватемали.

«Як правило, під час землетрусів починаються зсуви і дуже часто тривалі зливи... відтак ситуація може стати набагато складнішою », - підкреслив Е.САНЧЕС.