Молоко захищає від діабету

Учені з Гарвардського університету (США) стверджують, що любов до коров`ячого молока в підлітковому віці має довготривалий благотворний ефект, зокрема знижує ризик розвитку діабету другого типу у жінок.

Вивчивши більш як 37 тисяч жінок, фахівці з`ясували: пані, які налягали на молоко в дорослому житті і вживали багато молочних продуктів (близько чотирьох порцій в день) в підліткові роки, захворювали діабетом другого типу набагато рідше за тих, хто в юності обмежувався "однією порцією" молока і його похідних.

Кожна склянка знежиреного молока (80 калорій) забезпечує організм 8 грамами високоякісного білка разом з ще вісьма важливими речовинами, включаючи кальцій і вітамін D. Американські дієтологи рекомендують вживати щодня по три порції молока з низьким вмістом жиру або знежиреного напою.

podrobnosti.ua