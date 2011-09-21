Дині убили чотирьох американців

Четверо жителів США померли в результаті вживання динь, заражених лістеріями, повідомляє FOX News з посиланням на американські Центри контролю і профілактики захворювань (CDC).

За інформацією відомства, два летальні випадки лістеріозу було зафіксовано в штаті Нью-Мексікоа, по одній людині померли в Колорадо і Оклахомі. Крім того, МОЗ Нью-Мексікоа повідомило ще про два померлих. Фахівці CDC перевіряють цю інформацію.

Загальне число тих, що заразився в результаті спалаху лістеріозу складає 35 чоловік. Перший з хворих був виявлений 4 серпня 2011 року. До теперішнього часу випадки інфекції зафіксовані на території десяти американських штатів.

В ході лабораторних досліджень було встановлено, що джерелом інфекції сталі дині-канталупи, вирощені на фермі в Колорадо. Згідно даним Управління по продуктах і ліках США (FDA), з 29 липня по 10 вересня небезпечна продукція була відправлена щонайменше до 17 інших штатів.

medportal.ru