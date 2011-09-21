Що лікує груша

Як лікарська сировина використовують свіжі і сушені плоди і листя груші.

У плодах груші містяться унікальні ефірні олії, біологічно активні речовини, які здатні підвищувати захисні сили організму, протистояти інфекційним захворюванням, надавати протизапальну дію і навіть боротися з депресією.

Відвар сушених груш має знеболюючу, антисептичну і сечогінну дію.

Варені і печені груші застосовують при сильному кашлі, задусі і туберкульозі легенів.

Молоде свіже листя містить антигрибкову речовину, тому відварами або настоями з них лікують грибкові захворювання і дерматити, а з сухих готують порошок від підвищеної пітливості.

Грушевий сік, а також відвари з сушених плодів і листя показані при запальних захворюваннях сечовивідних шляхів - циститі, пієлонефриті. Хворим ожирінням корисно пити грушевий компот, приготований без цукру. Стиглі соковиті і солодкі груші сприяють травленню, корисні при розладах кишечника. Кислі і дуже терпкі сорти груш зміцнюють шлунок і печінку, але вони важче засвоюються організмом. Тому даний вид груш протипоказаний літнім людям.Груша дуже корисна для серця взагалі і при порушеннях серцевого ритму зокрема. Це пов`язано з тим, що груша містить багато калію. І для чоловіків груша просто знахідка, тому що протягом багатьох років використовувалася в народній медицині як ефективний засіб при простатиті. Груші рекомендується вживати при швидкій стомлюваності, запамороченні, при втраті апетиту, поганому загоєнні ран. А насіння має протиглистові властивості.

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