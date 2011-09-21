Що лікує груша

10:48, 21 вересня 2011
Зарубіжні новини
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Цистит,  пієлонефрит, ожиріння...

Як  лікарська сировина використовують свіжі і сушені плоди і листя груші.

У  плодах  груші  містяться  унікальні  ефірні  олії,  біологічно активні  речовини,  які  здатні  підвищувати захисні сили організму, протистояти  інфекційним  захворюванням,  надавати  протизапальну  дію  і  навіть  боротися з депресією.

Відвар  сушених  груш  має  знеболюючу, антисептичну і сечогінну дію.

Варені  і  печені  груші застосовують при сильному кашлі, задусі і туберкульозі легенів.

Молоде  свіже  листя містить  антигрибкову речовину,  тому  відварами або настоями з них лікують грибкові захворювання і дерматити, а з сухих готують порошок від підвищеної пітливості.

Грушевий сік, а також відвари  з  сушених  плодів  і листя показані при  запальних  захворюваннях сечовивідних  шляхів  -  циститі,  пієлонефриті.  Хворим  ожирінням  корисно пити грушевий компот, приготований без цукру. Стиглі  соковиті  і солодкі  груші  сприяють  травленню, корисні  при  розладах кишечника. Кислі і дуже терпкі  сорти  груш  зміцнюють  шлунок  і  печінку, але вони важче  засвоюються  організмом.  Тому  даний вид  груш  протипоказаний літнім людям.Груша  дуже  корисна  для серця  взагалі  і  при  порушеннях  серцевого  ритму зокрема.  Це  пов`язано  з тим,  що  груша  містить багато калію. І для чоловіків  груша просто знахідка, тому що протягом багатьох років використовувалася  в  народній медицині  як  ефективний  засіб при простатиті. Груші рекомендується вживати при швидкій стомлюваності,  запамороченні, при  втраті  апетиту,  поганому  загоєнні  ран.  А  насіння  має  протиглистові властивості.

hozvo.ru

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