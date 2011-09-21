Анталія: постраждалі українські туристи - у тяжкому стані

Двоє українців, які постраждали у ДТП в Туреччині, перебувають у тяжкому стані. На місці аварії загинула 1 людина. Про це пише “Корреспондент” з посиланням на компанію Tez Tour.

Також повідомляється, що аварія сталася сьогодні, 20 вересня, о 9.30 в Туреччині в районі Сіде. Мікроавтобус компанії Tez Tour прямував з аеропорту Анталії до готелів курорту Аланія. Причини аварії з`ясовуються. За попередніми даними турецької поліції, аварію спровокував водій вантажного автомобіля, який витіснив мікроавтобус на узбіччя, після чого той перекинувся.

"За попередніми даними поліції, винен в аварії водій вантажного автомобіля, який їхав назустріч туристичному автобусу і який витіснив автобус на узбіччя, після чого той перекинувся. Автобус із туристами пересувався з допустимою на цій ділянці швидкістю 80 км/год.", - повідомили в компанії.

Як відзначили в Tez Tour, за попередньою інформацією, в автобусі було 20 чоловік, серед яких 18 туристів, які прилетіли рейсом із Києва, а також гід і водій.

На місці аварії постраждалим було надано першу медичну допомогу, всі туристи відправлені до госпиталів (Серік Аспендос госпіталь, Манавгат Севгі госпіталь, Сіде Анадолу госпіталь). За інформацією, одержаною із клінік, "стан двох постраждалих оцінюється як тяжкий, решти – задовільний, більшість туристів одержали незначні пошкодження (удари, подряпини). Всі туристи Tez Tour застраховані на суму 15 тис. доларів кожен. Страховий поліс включає медичне страхування і страхування від нещасного випадку. "Всі потерпілі одержують необхідну медичну допомогу, витрати на яку покриває страховий поліс", - запевнили в компанії.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією Почесного консульства України в Анталії, в м. Анталія сталося ДТП, в результаті якого перекинувся туристичний автобус компанії «Тез Тур», який перевозив українських туристів.

В результаті аварії 21 громадянин України постраждав.