Про що свідчить печія

Лікарі називають печію гастроезофагальним рефлюксом. Провокує недугу шлунковий сік. Соляна кислота, яка в ньому міститься, потрапляє у стравохід. Так виникає відчуття печіння. Часто причиною цього буває ослаблення сфінктера — м`яза, який розташований на межі стравоходу та шлунка. Він запобігає потраплянню кислоти у стравохід.

— М`яз ослаблюється, якщо людина часто переїдає, зловживає гострими та смаженими стравами, переживає стреси, — говорить столичний гастроентеролог 52-річна Світлана Валевська. — Причиною збою його роботи може бути також гастрит, виразка чи грижа. Кислотність не завжди має бути підвищена. На печію скаржаться і при пониженій.

Лікар радить не "гасити" печії содою. Це лише зашкодить. Від взаємодії кислоти й лугу відбувається хімічна реакція, при якій виділяється велика кількість вуглекислого газу. Він розтягує шлунок, утворюється ще більше кислоти. Слизова оболонка стравоходу ушкоджується.

Щоб позбутися печії, слід лікувати основне захворювання, яке призвело до неї. Зробіть обстеження. Якщо багато років не звертати уваги на печіння, можуть бути виразки та звуження стравоходу, кровотечі, рак. Обов`язково збалансуйте своє харчування. Не можна вживати каву, газовані напої, шоколад, цибулю, цитрусові, перець. Ці продукти подразнюють слизову, роздувають шлунок, що призводить до викиду надлишку кислоти у стравохід.

gazeta.ua