Як лікувати гіпотонію?

Низький тиск зазвичай мають жінки віком 20–30 років. У старших він нормалізується. Після 45 — підвищується. Столичний невропатолог Іван Дуденко, 47 років, каже, гіпотонію спричинюють виснаження організму та стреси.

— При тискові, меншому за 100 на 60, знижується тонус судин, кров тече повільніше. Більшість гіпотоніків увесь час сонні. Найгірше вони почуваються вранці, найкраще — під кінець дня. На недугу здебільшого страждають міські жителі, в яких напружений графік роботи, і спортсмени. Вони надто втомлюються на тренуваннях.

Гіпотоніки часто непритомніють у громадському транспорті. Особливо підлітки. Їхній несформований організм гірше реагує на задуху, шум, зміни погоди. У старших людей запаморочення бувають через коливання гормонального фону.

— Низький тиск може свідчити про приховані хвороби. Якщо весь час хочеться спати, варто обстежити серце, шлунок, щитовидну залозу, здати аналізи на інфекції. Причиною гіпотонії може бути також низький гемоглобін — анемія. Коли бракує заліза, погано засвоюються вітаміни групи В. Від цього страждає нервова система, шкіра, серце, тонус судин знижується. Гіпотонію можуть також викликати глисти, що пригнічують імунітет.

Якщо запаморочилося в голові, слід присісти і грудьми нахилитися до колін. Посилиться приток крові до мозку. При собі треба мати цукерки, мінеральну воду. В чай додавати ложку коньяку.

— Між верхньою губою і носом є точка, на яку треба натискати, щоб нормалізувати тиск. Помагає також, коли ставати на пальці й опускатися на п`яти. Так 10 разів.

Піднімають тиск контрастний душ, плавання. Спати треба не менше 10 год. на добу. Їсти — п`ять-шість разів на день невеликими порціями. Помічний зелений чай, кава, навпаки виснажує організм. Досить дві чашки на день. Добре піднімають тиск настоянки елеутерококу, женьшеню.

— Людям зі зниженим тиском шкідливі дієти для схуднення. Їм треба їсти гречку, горіхи, печінку, м`ясо та зелень.

gazeta.ua