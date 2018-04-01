ООН: З усіх країн СНД тільки Україна і Росія не захищають громадян від падіння інтелекту

Україна і Росія залишаються єдиними з країн СНД, які до цих пір не вжили заходів для подолання природного йододефіциту, визнаного світовою медициною головною загрозою для розумових здібностей людини.

«На законодавчому рівні проблема йододефіциту не вирішена тільки в Україні і Росії. Тоді як понад 130 країн світу, впроваджуючи різні законодавчі рішення, проблему йодного дефіциту вже вирішили», — цитує слова керівника проектів Дитячого фонду ООН з питань харчування Олени Труш представництво ЮНІСЕФ в Україні.

Є. Труш нагадала, що головними наслідками нестачі йоду в харчуванні є незворотні обмеження розумових і фізичних здібностей у дітей — аж до кретинізму, а також нездатність жінок завагітніти, виносити і народити здорових дітей, втрата працездатності в дорослих. Все це призводить до деградації суспільства і падіння рівня життя в країні, підкреслюють в ООН.

Водночас, за словами Є. Труш, проблема має надзвичайно просте і недороге рішення, що дозволяє швидко усунути дефіцит йоду, — це загальне йодування харчової солі. При цьому вона додала, що законодавчі заходи необхідні для того, щоб масова профілактика йодного дефіциту за допомогою солі була постійною.

«Організм не вміє накопичувати йод. Тобто, не можна наїстися йодованої солі або фармакологічних препаратів йоду, не можна місяць проводити профілактику йододефіциту і на цьому заспокоїтися, тому що як тільки припиняється профілактика — повертається проблема», — пояснила представник ООН.

У свою чергу доктор медичних наук, завідувач відділом гігієни харчування та безпеки їжі Наукового центру радіаційної медицини Академії медичних наук України Ігнат Матасар повідомив, що відновити баланс йоду в організмі людини можна всього за два тижні за умови заміни звичайної харчової солі на йодовану в щоденному раціоні.

Професор уточнив, що держава, зокрема, має зобов`язати всі торговельні мережі забезпечувати наявність потрібної кількості йодованої солі у продажу, а також вирішити питання обов`язкового забезпечення нею організованих колективів — дитячих садків, шкіл, армії, тюрем і т.п.

На думку І. Матасар, головною причиною, через яку в Україні досі не введено обов`язкове йодування харчової солі, є бізнес інтереси фармацевтичних компаній, які мають лобі у владі.

«Сьогодні пріоритетним залишається використання медичних препаратів і харчових домішок з йодом. Чому? Тому що вони дорожчі, їх виробники отримують зовсім інший прибуток. Навіть на державну премію таку продукцію подають. Це абсурд. Світовий досвід довів, що найефективнішим і найдешевшим засобом запобігти йододефіциту є йодована харчова сіль», — зазначив учений.

news.dt.ua