У Перу - масове отруєння дітей пестицидами, троє загинули

Троє дітей померли, ще 85 госпіталізовані внаслідок масового отруєння в Перу.

Як повідомляє ИТАР-ТАСС із посиланням на представників влади, трагічний інцидент стався вчора у сільській школі, розташованій у віддаленому районі департаменту Кахамарка.

За попередньою інформацією, діти отруїлися шкільним сніданком, який приготували у каструлі, де раніше зберігалися пестициди.

Їжу, яка стала причиною отруєння, роздали дітям із найбідніших сімей. Однак, за попередніми даними, продукти, що використовувалися для приготування сніданку, були якісними і не могли стати причиною інциденту.

Діти з симптомами сильного отруєння були доставлені у найближчі лікарні, однак трьох із них врятувати не вдалося. Постраждали також три працівника школи.