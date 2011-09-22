Як вибрати зубну щітку

Ефективність використання зубних щіток, а, отже, і правильний індивідуальний підбір щітки залежать, в першу чергу, від жорсткості так званого щетинного поля. Існують чотири ступені жорсткості зубних щіток:

жорсткі (hard|firm);

середньої жорсткості (medium);

м`які (soft);

дуже м`які (extra soft).

Для дитини до року зубна щітка повинна бути спеціальною м`якою поролоновою, яку зволожують кип`яченою водою. Для старших дітей рекомендується використовувати зубні щітки з м`якою щетиною.

Жорсткі зубні щітки при неправильному застосуванні можуть травмувати ясна і тверді тканини зуба (стирання емалі і дентину). Попередня обробка щіток теплою водою робить їх м`якшими. Найбільш ефективні зубні щітки середньої жорсткості, так їх щетини, будучи гнучкішими, очищають ясенну борозну, краще проникають в міжзубні проміжки. Дуже м`які щітки рекомендуються в період лікування захворювань пародонту, коли стан ясен не дозволяє проводити енергійне чищення зубів. Користування дуже м`якою зубною щіткою у поєднанні з недбалим чищенням зубів іноді може привести до утворення на зубах пігментованих плям (коричневих, чорних і ін.). Отже, при нормальному стані зубів і пародонту рекомендується використовувати зубні щітки середньої жорсткості.

Наявність гнучкого з`єднання ручки і головки зубної щітки також має важливе значення. Річ у тому, що таке з`єднання дозволяє "автоматично" регулювати міру тиску, що оптимізує очищаючі і масажуючі властивості.

Прагніть використовувати зубну щітку з невеликою головкою. Інакше Ви складно очищатимете важкодоступні місця, особливо зуби мудрості. Розмір головки зубної щітки визначається тим, для кого вона призначена – для дитини, підлітка або дорослого. Так, рекомендується для найменших підбирати щітку з 23 пучками щетини, для підлітків – близько 39 пучків і для дорослих – стандартний варіант 47-55 пучків.

Зубна щітка легко забруднюється, тому її слід утримувати в абсолютній чистоті. Після чищення зубів щітку слід промити під струменем теплої води, ретельно очистити від залишків їжі, зубної пасти, зубного нальоту і намилити. Перед черговим чищенням зубів мило змивають.

Зубна щітка підлягає заміні, якщо її щетини деформувалися. В середньому термін служби зубної щітки не перевищує 2,5-3 місяців. Клінічно доведено, що нова зубна щітка видаляє зубний наліт більше на 25-30%, ніж та, якою користувалися три місяці.

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