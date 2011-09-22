Гречана дієта: два тижні — і целюліту немає

Гречка одночасно дає відчуття ситості і виводить шлаки з організму, відмінно впливає на роботу шлунку.

Гречана дієта вважається дуже ефективною, хоч даний інгредієнт – досить висококалорійний продукт, оскільки в ньому знаходиться велика кількість рослинного білка. А це, у свою чергу, дає можливість цілком відмовитися від жирних і білкових складових, наприклад, риби, м`яса і т.д.

На дієті, головним компонентом якої вважається гречка, можна схуднути на 4-10 кг. Не розраховуйте на те, що ви швидко справитеся з цією дієтою, тому що вона розрахована не на пару днів, а на 1-2 тижні.

Суть гречаної дієти: гречка вживається в будь-якій кількості, звичайно ж, без цукру, малосолона і без спецій. Крім гречки, можна пити різноманітні малокалорійні напої, ідеальним варіантом вважають мінеральну або звичайну воду. Дозволяється так само пити кефір, але не жирний (1%), не більше 1 л на день. Води можна пити стільки, скільки душі захочеться.

Як же правильно приготувати гречку для гречаної дієти?

Спершу беремо очищену гречку (0,5 кг), заливаємо її крутим кип`ятком (1,5 л) і ставимо на ніч в тепле місце, нехай настоїться. Бажано, каструлю закутати теплою ватяною ковдрою. Замість ковдри і каструлі можна використовувати термос: зручно і менш трудомістко.

Відмітьте, варити гречку тут не потрібно.Гречку потрібно готувати наперед, тобто хоч би за день, щоб не відставати від графіка. Добова калорійність спожитої їжі повинна приблизно дорівнювати 970 Ккал.

До того ж, пам`ятайте, що дотримуватися звичайної гречаної дієти складно, оскільки виникає сонливість, апатія, головні болі. Ці проблеми можна вирішити лише з додаванням в гречану кашу сухофруктів.

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