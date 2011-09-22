Пектини порятують від радіації

— Навіть через 25 років після Чорнобиля вплив радіації не викликає сумнівів. Ми маємо справу з хронічною дією малих доз радіації. Якщо додати сюди ще й дію таких шкідливих чинників, як сполуки важких металів та пестициди, то стає зрозуміло, що без захисту організму не обійтись. Один із найефективніших методів реабілітації та профілактики на сьогодні — так звана біопрофілактика і як її складова — пектинопрофілактика, — розповідає доцент Державної академії екології Павло Демченко, 61 рік.

Пектини — це природні полісахариди, які містяться майже у всіх рослинах. Пектин утворює сполуки з іонами важких металів, таких як свинець, цинк, хром, і радіонукліди, блокуючи всмоктування їх у кров, та . Проте, аби отримати необхідну норму пектину на день, потрібно з`їсти кілька кілограмів яблук. Тож на вітчизняному ринку з`явилося різноманіття спеціальних пектиновмісних продуктів.

— Поєднання в композиції кількох пектинів — бурякового та яблучного, наприклад, що різні за структурою, — дозволило створити унікальні композиції, ефективність яких посилює вітамінний комплекс, — каже фахівець.

gazeta.ua