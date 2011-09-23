Десять продуктів для довголіття

Кожний з нас знає, що правильний раціон є запорукою хорошого здоров`я, а також довголіття. Але при темпі життя, який ми ведемо сьогодні, не завжди ми можемо пообідати повноцінно і перебиваємо голод солодощами або фастфудом. А учені з Німеччини склали список тих продуктів, що повинні бути в раціоні кожного, хто хоче жити протягом довгих років.

Риба. Риба містить кальцій, який зміцнює кістки. Вживаючи 30 грамів риби на добу, в два рази зменшується ризик інфаркту.

Полуниця. У цій ягоді міститься набагато більша кількість вітаміну С, ніж у лимоні. Також в полуниці є високий вміст заліза, що підвищує людський імунітет.

Яблука. Цей фрукт містить кверцетин, який може зупиняти розвиток клітин раку. Також ця речовина має протизапальну дію.

Банани. Найбільш багатий вуглеводами і ситний фрукт. Банани містять безліч речовин.

Перець. Нормалізує обмін речовин, сприяючи схудненню.

Молоко. У молоці є цінні білки, а також легкі жири і цукор лактоза.

Соя. У ній є багато лецитину і вітамінів групи B, які зміцнюють нервову систему.

Зелений чай. У зеленому чаї містяться корисні речовини, що перешкоджають розвитку атеросклерозу.

Часник. Часте його вживання знижує ризик появи раку шлунку і кишечника.

Морква. Морква сприятливо впливає на стан шкіри і зору.

newsland.ru