Банани знімають втому

Завдяки правильній дієті можна позбавитися відчуття постійної втоми, яке переслідує людей впродовж осіннього і зимового періоду.

Медиками з Німеччини були названі продукти, що допомагають подолати втому, яка є дуже знайомою великій кількості людей протягом осені-зими.

Бадьорості допоможуть додати продукти, що містять йод (особливо морська капуста, морська риба), овочі, багаті мінералами, продукти, що містять магній, а також ті, за допомогою яких виробляється серотонін.

Брюссельська капуста, боби, брокколі і банани багаті мінералами. До продуктів із вмістом магнію можна віднести горіхи, а також хліб з борошна грубого помелу. Для допомоги організму у виробленні серотоніну можна з`їсти невеликий шматочок чорного шоколаду.

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