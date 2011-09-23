Як швидко зняти стрес

Коли "настрій на нулі", навряд чи тобі взагалі що-небудь хочеться. Ну, хіба, щоб дали спокою і не мучили порадами, як від нього позбавитися. І все-таки ризикнемо, раптом стане в нагоді...

Згідно рекомендаціям професора Уайзмана, перший і найпростіший спосіб поліпшити настрій і позбавитися гнітючого відчуття тривоги або апатії – це зустрітися із старим другом, якого ви давно не бачили і з яким тривалий час не спілкувалися.

Наступні дві прості поради для швидкого, але не довгострокового зняття стресу: подивитися смішний фільм або телепрограму або займатися фізичними вправами по півгодини три рази в тиждень. Остання рекомендація дозволить зменшити вироблення гормонів стресу, а при регулярних заняттях допоможе краще контролювати свої емоції, стверджує доктор Уайзман.

Порада номер чотири – навпаки скоротити проглядання телепередач наполовину, оскільки тривалий і регулярний перегляд телевізора не відволікає від психологічних проблем, а тільки нагнітає їх тиск на емоційний стан.

П`ята порада - замість звичайного шопинга купити квиток на концерт, в кіно, незвичайну виставку або відвідати ресторан з нетрадиційною кухнею. Це дозволить набути нового досвіду і набратися вражень. Шоста порада полягає у відкритті нових можливостей для розвитку і самоудосконалення і тимчасової зайнятості, відволікаючої від пасивного самокопання: професор Уайзман переконує спробувати знайти нове хобі, нове заняття, що вимагає соціальної активності і відповідальності, або вивчити раніше незнайомі навики.

Потім професор Уайзман радить здійснювати 20-хвилинні прогулянки в сонячну погоду - саме такого часу досить, щоб організм одержав не тільки достатню кількість корисного ультрафіолету, але і виробив гормон серотонін.

Музика – могутній засіб для перемоги над негативними емоціями, говорить доктор Уайзман. На його думку, розслабляючу або навпаки ритмічну музику треба слухати по 10 хвилин щодня.

Ще один дієвий спосіб релаксації і можливості позитивного настрою – спілкування з домашніми тваринами.

Нарешті, для справжнього емоційного спокою треба припинити дивитися, слухати і читати новини – ця остання порада особливо актуальна під час фінансової кризи, вважає професор.

neboley.com.ua