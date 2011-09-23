Дієта для нігтів

Для того, щоб нігті були витривалими і здоровими, їм потрібне спеціальне харчування, правильний догляд, а ще прийом вітамінів навесні і восени.

У своєму харчуванні приділіть більше уваги продуктам, що містять вітаміни і мінеральні речовини. Вживайте більше молочних продуктів – сир, кефір, молоко. На вашому столі неодмінно зобов`язані бути яйця, вершкове масло, риба, печінка, горіхи, морква (обов`язково з рослинною олією), шпинат, гарбуз, соєві продукти, зелені овочі, заливне, мармелад і ін. Хоч би раз в тиждень балуйте себе желе з соку журавлини, чорної і червоної смородини. Навесні і восени неодмінно приймайте полівітаміни із збалансованою кількістю кремнію і цинку.

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