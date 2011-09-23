Трави - спалювачі жиру

Для того, щоб вибрати збір трав, які допомогли б вам швидко і ефективно скинути вагу, потрібно знати, який вплив кожна трава робить на організм. Наприклад, деякі трави діють на організм, знижуючи апетит. Якщо такий спосіб подобається вам найбільше, то використовуйте льняне сім`я, дягель, водорості спіруліну.

Ще один відомий спосіб схуднення - це виведення зайвої рідини з організму. Зробити це можна за допомогою трав. Вони виводять не тільки вологу, але і шлаки і токсини. Це польовий хвощ, ведмежі вушка.

Якщо для схуднення ви вибрали спорт, то деякі трави легко допоможуть збільшити кількість енергії, щоб ви мали більше сил для тренувань. З їх допомогою можна спалювати значно більше калорій. Це куркума, розмарин, імбир. Але ці ж трави збільшують апетит, тому їх вживання варто контролювати.

Для того, щоб позбавитися зайвих сантиметрів, іноді досить налагодити роботу кишечника. Деякі трави допоможуть вивести зайвий жир, шлаки і токсини, позбавитися закрепів. Це відвари з кропу, тмину, анісу.

Іноді причиною зайвої ваги може стати неправильна робота печінки. Для того, щоб добитися бажаного результату, потрібно тільки вивести жовч. Для цього вживають кульбабу, барбарис, безсмертник.

Щоденний прийом цих корисних трав допоможе не тільки понизити вагу, але і нормалізувати роботу всього організму, поліпшити самопочуття і виключити можливі ризики, пов`язані зі схудненням. Є декілька перевірених рецептів, які працюють.

Потрібно змішати 15г кори жостеру, 20г кореня цикорію, 15г насіння петрушки, 15г кульбаби, 10г перцевої м`яти і деревію. Одержаний збір слід залити о,5л кип`ятку і настоювати в темному місці протягом ночі. Проціджений настій приймають перед їжею 2- 3 рази на день до півтора місяців. Цей збір допомагає спалити зайві калорії.

Одну чайну ложку полину залити склянкою кип`ятку і настоювати з півгодини. Приймати за півгодини до їжі. Цей збір знижує апетит.

Столову ложку подрібненого листя шавлії залити стаканом кип`ятку, наполягти з півгодини, процідити і приймати по півстакана кожного разу перед їжею. Цей спосіб так само допоможе значно понизити апетит.

Для спалювання калорій можна узяти дві частини деревію і звіробою. 2 столових ложки такого збору залити 0,5л. кип`ятку, наполягти 30 хвилин і приймати перед їжею протягом тижня.

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