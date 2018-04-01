Зі шкільної програми ти пам`ятаєш, що кров – це нескінченний потік еритроцитів, лейкоцитів і тромбоцитів, які знаходяться в плазмі, що складається з води і всіляких біохімічних субстанцій. Еритроцити (червоні кров`яні тельця) переносять до клітин і тканин кисень, що поступає з легенів, і звільняють їх від вуглекислоти, що накопичилася. Лейкоцити (білі кров`яні тільця) захищають організм від хвороб, організовуючи могутній заслін вірусам і бактеріям. Тромбоцити підтримують необхідний ступінь в`язкості крові. Але існує ще немало питань про кров, які ти хотіла б задати лікареві. Про що розповість аналіз крові?

Загальний аналіз крові (найпоширеніший) показує кількість компонентів крові, дозволяє діагностувати анемію і запальні процеси в організмі. Морфологічний аналіз (дослідження крові під мікроскопом) визначає якість клітин, що входять до складу крові (їх розміри, форму, інтенсивність забарвлення), а аналіз крові на цукор – рівень глюкози в крові (норма – 3,3-5,6 мкмоль/л). Для цих аналізів достатньо зразка, узятого з пальця.

Обширнішим аналізом є біохімічний (для нього кров беруть з вени). У цьому аналізі досліджується вміст білків крові і показників білкового обміну, холестерину, глюкози, пігментів (білірубіну), деяких ферментів, мінералів. З вени також беруть кров на ниркові проби, по яких можна судити про роботу нирок.

При необхідності лікар може порекомендувати зробити імунограму. Цей аналіз крові визначає кількість, активність і процентне співвідношення захисних клітин в твоєму організмі, а також вміст в крові імуноглобулінів класів А, М, G і Е.

Крім того, по крові можна судити про наявність або відсутність в організмі таких вірусних захворювань, як герпес, сифіліс, хламідіоз, токсоплазмоз, гепатит А, В і С, ВІЛ та інші. Для цього потрібно здати спеціальні аналізи на ті або інші інфекції в платній лабораторії.

Чим викликана анемія і як її уникнути?

Найпоширеніша форма анемії викликана дефіцитом заліза в організмі. Її симптоми – необгрунтована втома, часті головні болі і запаморочення, задишка, круги під очима, дзвін у вухах і блідість шкіри під нігтями. Якщо щось подібне відбувається з тобою (зазвичай анемія розвивається в період вагітності, при використанні внутріматочної спіралі, рясних місячних, при захворюваннях нирок і ендокринної системи, гастриті із зниженою кислотністю), здай загальний аналіз крові. При рівні гемоглобіну нижчому за 110 г/л потрібно звернутися до лікаря, який випише тобі залізовмісні препарати.

Щоб уникнути залізодефіцитної анемії, збагати раціон продуктами, що містять залізо: нежирною яловичиною, гречаною кашею, печінкою, яблуками. Для профілактики іншої форми анемії (коли організму не вистачає вітамін В12 і фолієвої кислоти) корисно їсти зелень, брокколі, білокочанну і морську капусту. При цьому пам`ятай, що кава і чай перешкоджають поглинанню заліза кишечником, тому слід обмежити їх вживання.

Від чого залежить група крові?

Група крові залежить від присутності або відсутності певних білків, умовно названих А і В. Кров групи А (ІІ) містить тільки білок А, кров групи В (ІІІ) – тільки білок В, кров групи АВ (ІV) містить обидва види білка, а група крові, позначена О (І), не містить ні того, ні іншого. Від наявності або відсутності особливого білка в крові залежить і резус-фактор: якщо він є, резус позитивний, немає – негативний. Група крові і резус-фактор не міняються протягом всього життя.

Навіщо потрібно знати свою групу крові і резус-фактор? Якщо тобі буде потрібно екстрене переливання крові (а в житті таке трапляється), то тобі повинні влити тільки кров твоєї або сумісної з твоєї групи і такого ж, як у тебе, резус-фактора, інакше наслідки можуть бути найплачевнішими. Якщо у тебе в паспорті не вказані ці відомості, лікареві знадобиться щонайменше півгодини, щоб визначити твою групу.

Крім того, обов`язково визнач групу і резус крові, якщо збираєшся народжувати. Тоді, знаючи резус потенційного батька, ти зможеш наперед передбачати, чи не загрожує майбутньому малюкові резус-конфлікт, і у разі потреби прийняти заходи.

Що таке резус-конфлікт?

Ситуація, коли під час вагітності мама і майбутній малюк мають різні резус-фактори. У такому разі материнський організм виробляє антитіла, що руйнують клітини крові майбутнього немовляти. Найскладніша ситуація, якщо мама має Rh–, а тато – Rh+. Під час першої «конфліктної» вагітності таких антитіл виробляється небагато, і дитині ще нічого не загрожує. Але з кожною подальшою вагітністю ризик зриву або мертвонародження збільшується.

Чи можна допомогти в цій ситуації?

Так. Якщо у тебе резус-фактор негативний, а у чоловіка – позитивний (це потрібно обов`язково перевірити, а раптом у нього теж Rh–?), і ти завагітніла, необхідно пройти курс лікування імуноглобулінами анти-Rh, які запобіжать конфлікту «мати-плід». Цей курс повторюється на 28-му і 32-му тижні. А ось конфлікт в межах груп крові не є небезпечним для майбутнього малюка. Єдине ускладнення: після народження у дитини може виникнути жовтяниця новонароджених.

Обов`язковий аналіз

Здати кров з пальця натщесерце – не таке вже страшне випробування. Робити це потрібно раз на рік, хоч би заради того, щоб переконатися: у твоєму організмі все гаразд. Уважно ознайомся з результатом. У тебе проблеми, якщо:

•Гемоглобін нижчий або вищий за норму (норма 110-156 г/л для жінок, 125 – 165 г/л для чоловіків). Знижений рівень гемоглобіну свідчить про залізодефіцитну анемію, підвищений може сигналізувати про згущування крові – доброякісне захворювання, яке приводить до ризику виникнення тромбів. Зверни увагу на кількість тромбоцитів (норма 180 - 320*109/л)!

•Пониженный або підвищений рівень еритроцитів (норма 3,4 – 5,0*1012/л для жінок, 4 – 5,6*1012/л для чоловіків). У першому випадку – це ознака залізодефіцитної анемії, в другому – еритроцитемії.

•Кольоровий показник вищий за норму 0,86 – 1,05. Це говорить про В12-фолієводефіцитну анемію (навіть якщо гемоглобін і еритроцити в нормі).

•Підвищений вміст лейкоцитів (норма 6-8 тис.) Свідчить про запальний процес в організмі. При гострих захворюваннях (гострий холецистит, панкреатит, апендицит, запалення легенів) рівень лейкоцитів піднімається до 13 – 17 тис. і вище.

•ШОЕ (швидкість осідання еритроцитів) вища за норму (2 – 20 мм/година для жінок, 1 – 14 мм/година для чоловіків). Значить, загострилося хронічне захворювання.

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