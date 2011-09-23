Чому дитина їсть землю

Лікарі радять щопівроку давати малятам вітаміни із мікроелементами. Тоді їм не кортітиме землі. Харківський педіатр Євгеній Комаровський пояснює, що брудні руки та ґрунт небезпечні для здоров`я дитини.

— Не дозволяйте дитині їсти пісок і землю, бо може бути розлад травлення і зараження яйцями глистів. Якщо маля все тягне до рота, дайте тверде печиво або будь-який чистий предмет, який воно любить гризти. Хай рот буде постійно зайнятий.

Учені з Корнелльського університету у Нью-Йорку дослідили, що земля і брудні руки, навпаки, діють як щит проти паразитів та рослинних токсинів. Бруд потрапляє в організм у малих кількостях, тому стимулює імунітет. Так само діє вакцина. Також глина та земля виявилися корисними для шлунка. Вони сприяють травленню.

— Більшість глистів цілком безпечні для організму, й лише невелика кількість хвороб передаються людям від паразитів, — каже Джоель Вайнсток із медичної школи університету Таффтс. — Дозволяйте дітям ходити та гратися на землі босоніж, бабратися у багнюці. Необов`язково мити руки перед їжею. Тоді малята рідше страждатимуть на алергію й автоімунні хвороби.

gazeta.ua