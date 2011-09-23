Чому дитина їсть землю
Стимуляція імунітету
Лікарі радять щопівроку давати малятам вітаміни із мікроелементами. Тоді їм не кортітиме землі. Харківський педіатр Євгеній Комаровський пояснює, що брудні руки та ґрунт небезпечні для здоров`я дитини.
— Не дозволяйте дитині їсти пісок і землю, бо може бути розлад травлення і зараження яйцями глистів. Якщо маля все тягне до рота, дайте тверде печиво або будь-який чистий предмет, який воно любить гризти. Хай рот буде постійно зайнятий.
Учені з Корнелльського університету у Нью-Йорку дослідили, що земля і брудні руки, навпаки, діють як щит проти паразитів та рослинних токсинів. Бруд потрапляє в організм у малих кількостях, тому стимулює імунітет. Так само діє вакцина. Також глина та земля виявилися корисними для шлунка. Вони сприяють травленню.
— Більшість глистів цілком безпечні для організму, й лише невелика кількість хвороб передаються людям від паразитів, — каже Джоель Вайнсток із медичної школи університету Таффтс. — Дозволяйте дітям ходити та гратися на землі босоніж, бабратися у багнюці. Необов`язково мити руки перед їжею. Тоді малята рідше страждатимуть на алергію й автоімунні хвороби.