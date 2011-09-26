Секрет ідеального сніданку

Британські учені провели дослідження, в ході якого вивели формулу ідеального сніданку для сучасної людини, яка веде активний спосіб життя. Як виявилось, для того, щоб цілий день бути бадьорим і енергійним, на сніданок потрібно вживати достатньо прості страви.

Як повідомили фахівці, ідеальний сніданок повинен обов`язково складатися з каші. Клітковина і волокна, що містяться в ній, не тільки сприяють прискоренню обміну речовин, але і тонізують судини. На додаток до каші відмінно підійдуть молочні продукти, омлети і млинці. А ось від вершкового масла і випічки краще відмовитися.

Що стосується фруктів, то цитрусові на сніданок вживати небажано, краще зупинити свій вибір на бананах. Вони містять крохмаль, який добре впливає на шлунок, а також речовини, які заспокоюють організм і роблять людину щасливішою.

directadvert.ru