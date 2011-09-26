Через зміну клімату люди божеволіють

Співробітники сіднейського інституту клімату заявили, що кількість психічних захворювань буде зростати через кліматичні зміни, пише The Sydney Morning Herald.

На думку авторів дослідження, втрата соціальної згуртованості перед обличчям екстремальних погодних явищ, пов`язаних зі зміною клімату, може призводити до зростання кількості випадків тривожності, депресії, посттравматичного стресу та зловживання психоактивними речовинами. Як мінімум кожен п`ятий опитаний в ході дослідження зізнавався, що після таких природних подій відчуває емоційну травму, стрес і відчай.

"Хоча циклони, посухи, лісові пожежі та повені - звична складова життя в Австралії, немає сумнівів в тому, що наш клімат змінюється, - говориться в доповіді.

Вчені заявляють, що ці умови повністю відповідають найточнішим науковим прогнозам: у міру потепління погодні умови стають екстремальнішими, що спричиняє серйозні наслідки для здоров`я і життя людей.

У доповіді вказується, що втрата соціальної згуртованості, викликана втратою роботи і пов`язаної з роботою стабільності, стала наслідком тривалої посухи в Австралії та призвела до зростання кількості самогубств у сільській місцевості на 8%. Доповідь також показує, що кожен десятий учень початкової школи після циклону Ларрі в 2006 році демонстрував симптоми посттравматичного розладу.

За словами керівника Інституту дослідження мозку і професора Яна Хікі, вплив кліматичних змін на соціальну згуртованість довгий час недооцінювався, однак він відіграє ключову роль у психічному здоров`ї людей, а відновити його дуже складно. Він наголосив, що кліматичні зміни і особливо екстремальні природні явища в майбутньому можуть стати головним фактором, що впливає на психічне здоров`я.

Нагадаємо, минулого тижня повідомлялося, що вчені з Інституту Землі Колумбійського університету Кліматичний цикл встановили, що циклон Ель-Ніньо зіграв свою роль у виникненні 21% всіх великих заколотів і заворушень у світі з 1950 року і подвоює ризик громадянських воєн в 90 тропічних державах.

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