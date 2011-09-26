Кому груші не можна їсти

У плодах груші містяться унікальні ефірні олії, біологічно активні речовини, які здатні підвищувати захисні сили організму, протистояти інфекційним захворюванням, чинити протизапальну дію і навіть боротися з депресією.

У дієтичне харчування з профілактичною і лікувальною метою груша включається при захворюваннях серця, печінки, нирок, цукровому діабеті, порушенні проникності капілярів.

Варені і печені груші застосовують при сильному кашлі, задусі і туберкульозі легенів.

Їсти груші слід в міру і не на порожній шлунок, а через 0,5-1 годину після їжі. Після того, як ви з`їли грушу, не можна пити сиру воду, а також їсти щільну, важку їжу і м`ясо. При загостренні захворювань органів травлення груші вживати в їжу не слід, оскільки через велику кількість клітковини вони дратують слизисту кишок і підсилюють їх перистальтику. Протипоказаннями до застосування груш також є закрепи.

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