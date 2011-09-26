Кому груші не можна їсти

10:03, 26 вересня 2011
Зарубіжні новини
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Після груш не можна пити воду, їсти м`ясо...

У  плодах  груші  містяться  унікальні  ефірні  олії,  біологічно активні  речовини,  які  здатні  підвищувати захисні сили організму, протистояти  інфекційним  захворюванням,  чинити  протизапальну  дію  і  навіть  боротися з депресією.

У  дієтичне  харчування  з профілактичною  і  лікувальною  метою  груша  включається при захворюваннях серця, печінки, нирок, цукровому діабеті,  порушенні  проникності капілярів.

Варені  і  печені  груші застосовують при сильному кашлі, задусі і туберкульозі легенів.

Їсти  груші  слід в міру і не на порожній шлунок, а через  0,5-1  годину  після  їжі. Після того, як ви з`їли грушу, не можна пити сиру воду, а також їсти щільну, важку їжу і м`ясо. При  загостренні  захворювань органів травлення груші  вживати  в  їжу не слід, оскільки через велику  кількість  клітковини  вони  дратують  слизисту  кишок  і підсилюють  їх  перистальтику.  Протипоказаннями  до застосування груш також є закрепи.

hozvo.ru

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