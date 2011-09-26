У Пакистані - епідемія лихоманки Денге

Число хворих на лихоманку Денге в Пакистані наблизилося до 10 тисяч.

Як передає РІА «Новости», випадки захворювання на лихоманку Денеге зафіксовані по всій країні, проте найбільш тяжке становище склалося в північно-східній провінції Пенджаб. Тільки в адміністративній столиці цієї провінції місті Лахор зафіксовано понад 8,7 тис. хворих. При цьому 104 людини в Пакистані померли від цієї хвороби.

За даними ЗМІ, делегація експертів Всесвітньої організації охорони здоров`я (ВООЗ) прибуває в Ісламабад, щоб допомогти справитися з епідемією.

Група фахівців ВООЗ має на місці виробити рекомендації, як зупинити епідемію. Експерти також проконсультують пакистанських медиків про методи боротьби з лихоманкою Денге і відвідають осередки епідемії.

У Пакистані підходить до завершення сезон дощів - у цей час тут різко зростає чисельність москитів, які є переносниками Денге.

Для Пакистану лихоманка Денге - нове захворювання: перший офіційно зареєстрований випадок захворювання на Денге був відмічений у цій країні в 1994 році (передбачається, що вірус міг прийти з кораблями з Південно-Східної Азії). Але відтоді епідемії цієї лихоманки під час сезону дощів стають тут усе більш масштабними, вказує пакистанська преса.

