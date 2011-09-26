Пророслі зерна - джерело вітамінів

Проросле зерно, з висотою паростків 2-4мм, багате на вітаміни і мінеральні речовини, цукор і легкозасвоювані амінокислоти. Коли ж зерно проростає більш ніж на 4 мм, то в його пророслих стеблинках з`являються даремні з поживної точки зору – целюлоза і рослинна клітковина.

Приймають проросле зерно по 1ст. ложці 3-4 рази на день. Зберігати пророщене зерно можна в холодильнику 1-2 дні, далі воно починає втрачати цілющі властивості.

Цілющі властивості зернових культур:

•Гірчиця – покращує травлення, прискорює процес одужання.

•Гречка – підвищує рівень гемоглобіну в крові, зміцнює стінки кровоносних судин.

•Кунжут – завдяки високому вмісту кальцію зміцнює кістки скелета і зуби, допомагає швидкому загоєнню переломів.

•Соя – містить білок, кальцій, фосфор і вітаміни групи В і С.

•Соняшник - містить вітаміни D і E, мікроелементи, які стабілізують нервову систему.

•Ячмінь – містить кременеву кислоту.

•Гарбуз - містять білки і каротин.

•Пшениця – зміцнює імунітет, нормалізує роботу мозку і серця, знижує рівень холестерину в крові.

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