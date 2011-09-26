Земля може пережити Сонце
Учені спостерігають за загибеллю світила
Учені вважають, що Земля переживе Сонце, поспостерігавши за його загибеллю.
На конференції Екстремальні сонячні системи автори дослідження повідомили, що вивчали питання про далеке майбутнє Землі - момент, коли Сонце спочатку перетвориться на червоний гігант, а потім, скинувши зайву матерію, стане білим карликом.
На думку вчених, зовсім не обов`язково, що Земля загине, якщо помре Сонце.
Дослідники вважають, що Землю може відкинути на більш віддалену орбіту, що дозволить їй пережити розростання зірки. І паралельно на планету будуть діяти найпотужніші приливні сили з боку Сонця, які будуть тягнути планету до гіганта, і який процес виявиться сильнішим, передбачити дуже важко.
Між тим, на думку експертів, можливо і зіткнення Землі з Марсом, що, швидше за все, призведе до руйнування обох небесних тіл.
Раніше вчені попереджали, що у 2012 році через збільшення активності Сонця жителів Землі очікують техногенні проблеми. Проте, найпершими постраждають США і Канада.