Земля може пережити Сонце

Учені вважають, що Земля переживе Сонце, поспостерігавши за його загибеллю.

На конференції Екстремальні сонячні системи автори дослідження повідомили, що вивчали питання про далеке майбутнє Землі - момент, коли Сонце спочатку перетвориться на червоний гігант, а потім, скинувши зайву матерію, стане білим карликом.

На думку вчених, зовсім не обов`язково, що Земля загине, якщо помре Сонце.

Дослідники вважають, що Землю може відкинути на більш віддалену орбіту, що дозволить їй пережити розростання зірки. І паралельно на планету будуть діяти найпотужніші приливні сили з боку Сонця, які будуть тягнути планету до гіганта, і який процес виявиться сильнішим, передбачити дуже важко.

Між тим, на думку експертів, можливо і зіткнення Землі з Марсом, що, швидше за все, призведе до руйнування обох небесних тіл.

Раніше вчені попереджали, що у 2012 році через збільшення активності Сонця жителів Землі очікують техногенні проблеми. Проте, найпершими постраждають США і Канада.