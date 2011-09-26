Вибілювання зубів може привести до сліпоти

Вибілювання зубів за допомогою світлових ламп з ультрафіолетом небезпечне для очей і шкіри, застерігають британські учені Королівського хімічного товариства.

Без ультрафіолетових променів світлове лікування не несе абсолютно ніякої вигоди, але навпаки приводить до сильного пошкодження зору і шкіри – у чотири рази більшого, ніж при дії звичайних сонячних променів. Такі процедури рівнозначні тому, якби пацієнт загоряв у середині літа на відкритому просторі без якого-небудь захисту від сонця: прагнення одержати виблискуючу білосніжну усмішку, як у голлівудських зірок, може обернутися чотирикратним радіаційним опромінюванням, стверджують медики.

Люди з тонкою і світлочутливою шкірою піддаються ще більшому ризику, відзначила головний автор дослідження Елен Бразелль з Nordic Institute of Dental Materials. Крім того, стоматологи виявили, що після вибілювання ушкоджувалася зубна тканина: при цьому утворювалося більше борозенок на поверхні емалі, через що зуби ставали більш уразливими до навантаження від пережовування їжі.

neboley.com.ua