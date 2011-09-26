Читання лежачи шкодить мозку

Читання лежачи порушує циркуляцію крові в корі головного мозку. Як наслідок, болі в потилиці.

Крім того, через розташування голови під час читання в лежачому стані порушується забезпечення органів киснем, ритмічність дихання змінюється, чому інтелектуальна діяльність знижується. Саме з цієї причини над книгою легко заснути.

А про зниження гостроти зору у зв`язку з тим, що в такій позі різко скорочується відстань від очей до книги, відомо з дитинства.

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