Читання лежачи шкодить мозку
13:04, 26 вересня 2011Зарубіжні новини
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Порушує циркуляцію крові
Читання лежачи порушує циркуляцію крові в корі головного мозку. Як наслідок, болі в потилиці.
Крім того, через розташування голови під час читання в лежачому стані порушується забезпечення органів киснем, ритмічність дихання змінюється, чому інтелектуальна діяльність знижується. Саме з цієї причини над книгою легко заснути.
А про зниження гостроти зору у зв`язку з тим, що в такій позі різко скорочується відстань від очей до книги, відомо з дитинства.
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