М'ята - натуральне знеболювальне

Учені вперше змогли пояснити, як м`ята допомагає зняти синдром роздратованого кишечника. Ця недуга, як пише Science Daily, зачіпає до 20% населення.

У статті, опублікованій в журналі «Біль», дослідники з Університету Аделаїди пояснюють, що м`ята активізує «антибольовий» канал в товстій кишці, заспокоюючи запальні болі в шлунково-кишковому тракті.

Доктор Стюарт Брірлі відзначає, що м`ята давно широко застосовувалася в натуропатії, проте досі не було клінічних даних, що дозволяють зрозуміти, чому вона така ефективна в полегшенні болю.

«Наше дослідження показує, — говорить він, -что м`ята діє через певний канал, названий TRPM8, зменшуючи біль в чутливих волокнах, особливо, активованих гірчицею і перцем. Потенційно це перший крок у визначенні нового типу загального клінічного лікування синдрому роздратованого кишечника».

Синдром роздратованого кишечника (СРК) — шлунково-кишковий розлад, що викликає біль в животі, здуття, діарею або закреп.

У деяких людей симптоми СРК з`являються після вживання жирної і гострої їжі, кави і алкоголю, але, за словами лікарів, причини захворювання можуть бути складніші. Існує думка, що СРК пов`язаний з перенесеним гастроентеритом (запалення шлунку і кишечника). В деяких випадках синдром може бути викликаний харчовим отруєнням, стресом, реакцією на антибіотики, а іноді пояснюється спадковістю.

lady.marketgid.com