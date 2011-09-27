Лимонна дієта для схуднення

Вважається, що лимон допомагає шлунку перетравлювати важку їжу.

Кільк крапель лимонного соку допоможуть скинути вагу. Все, що потрібно - це включити лимон в свій раціон.

Через погану роботу травної системи організм не може засвоїти все необхідне для спалювання жиру. Таким чином, токсини накопичуються, вони викликають втому і повільний метаболізм. Також від недоліку речовин організм починає відчувати постійний голод, а ось тут і йдуть в хід печиво і булочки.

Основні властивості лимона - це виведення з організму токсинів і нормалізація обміну речовин. Лимонна кислота взаємодіє з іншими ферментами і кислотами, стимулюючи травлення і виділення шлункових соків. Через високу кислотність (7 - 8% в плодах), навіть невеликий шматочок лимона може позитивно вплинути на процес перетравлювання їжі, і понизити ризики підвищення цукру в крові.

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