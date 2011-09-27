7 правил здорової шкіри

Хочете мати здорову шкіру? Тоді зверніть увагу на своє здоров`я, збалансоване харчування і настрій. Саме від цих чинників залежить наш зовнішній вигляд.

1. Завжди підтримуйте водний баланс. А для того, щоб підтримувати водний баланс, необхідно випивати не менш 8 скл. води в день.

2. Лужна їжа - основа здорового раціону. Для того, щоб процеси в організмі протікали активніше, крові необхідно бути злегка лужною. Але, як правило, наш режим харчування і спосіб життя приводять до зміни кислотно-лужного балансу, роблячи організм більш кислотним. Як результат: шкіра стає сухішою, а волосся – ламким. Щоб цього не відбулося, вживайте якомога більше сирих овочів і авокадо. Також вам допоможуть мигдалеві горіхи, банани, свіжі лимони, лайм і яблучний оцет.

3. Зелені продукти. Якщо хочете, щоб у вас була здорова красива шкіра, щодня з`їдайте дві жмені темно-зелених листяних овочів. Або робіть зелені коктейлі: овочі, зелень, пряні трави.

4. Включіть в свій раціон омега-3 жирні кислоти (жирна риба), льняні насіннячка. Ці продукти зволожують шкіру зсередини і знижують запалення.

5. Їжте, але переїдайте. Шкіра не любить ні переїдання, ні голодування. Старайтеся щоб у вашій тарілці половину вмісту складали овочі, і половину – вуглеводи і білки. І пам`ятайте про те, що білок обов`язково повинен бути присутнім в щоденному раціоні.

6. Для здоров`я шкіри корисно потіти. А для краси шкіри, важливо потіти, принаймні, 15 хвилин в день. Але якщо хочете, можна і більше.

7. Вчіться розслаблятися. Всі наші стреси відбиваються на нашій шкірі. Тому розслабляйтеся. Фахівці радять любити своє тіло і постійно робити собі компліменти, і красива шкіра вам забезпечена!

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