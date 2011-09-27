Небезпеки інтимної косметики

Дослідження гінекологів показали, що при застосуванні звичайного мила природний показник рН шкіри і слизистих оболонок зазвичай зрушується в лужний бік, тому для щоденного інтимного догляду воно не підходить. Краще використовувати спеціально розроблені засоби. Їх кислотно-лужний баланс такий же, як у слизистої, тому вони не порушують її захисні властивості і бактерійну флору.

У рецептуру засобів для інтимної гігієни зазвичай вводиться кислота, наприклад молочна, яка сприяє підтримці pH делікатної зони, антибактеріальні і протигрибкові препарати, що забезпечують профілактичний і поновлюючий догляд за слизистими геніталій. Бажано також, щоб інтимна косметика не містила фарбників і ароматизаторів, радить MedPulse.

Засоби інтимної гігієни для щоденного догляду випускаються у вигляді гелів, пінок, лосьйонів, спреїв, інтимного мила. Зазвичай їх застосовують 2 рази на день, при необхідності можна використовувати і частіше. Якщо такої можливості немає, застосовують вологі серветки.

Ще важливо пам`ятати наступне. Засоби для щоденного інтимного догляду є не лікарськими, а косметичними препаратами, і через це діють тільки зовні.

А ось спеціалізовані засоби для профілактики бактерійних інфекцій (гелі, шипучі пігулки, креми) не призначені для постійного догляду, їх застосовують епізодично - після статевого контакту з випадковим партнером або як доповнення до лікування, призначеного лікарем.

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